Video: So unvernünftig reagieren Fluggäste bei einer Evakuierung

Das Triebwerk steht in Flammen und die Crew bittet die Fluggäste sitzen zu bleiben. Doch die halten sich nicht dran.

Eigentlich hätte der Flug NK3044 von Spirit Airline von Atlantic City in der Nähe von Philadelphia nach Fort Lauderdale in Florida etwas mehr als 2 Stunden dauern sollen. Doch als der Airbus A320neo am 3. Oktober gerade abheben wollte, kam es zu einem verheerenden Bird-Strike.

Ein großer Vogel wurde von einem Triebwerk verschluckt, woraufhin dieses zu brennen begann. Die Crew konnte den Start noch rechtzeitig abrechen und das Flugzeug zum Stillstand bringen. Bis hierher funktionierte das Notfallprozedere makellos, doch dann begann die Evakuierung der Fluggäste über die Notrutschen.