Passagier filmt, wie Flammen aus Triebwerk von Boeing 737 kommen

Bird Strikes

Vogelschwärme in der Nähe von Flughäfen sind nicht ungefährlich, wie ein besonders spektakulärer Fall vor einigen Jahren gezeigt hat. Der US-Airways-Flug 1549 geriet am 15. Jänner 2009 in einen Vogelschwarm. Noch im Steigflug über New York sind deshalb beide Triebwerke ausgefallen. Im Gleitflug gelang den Piloten eine Notwasserung auf dem Hudson River in New York, die alle Passagiere überlebten.