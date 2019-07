Passagier filmt, wie Flugzeug-Turbine in der Luft auseinanderfällt

Es gibt viele Dinge, die man als Passagier eines Flugzeugs nicht sehen will, wenn man aus dem Fenster blickt. Dazu zählt auch, dass die Turbine des Flugzeugs offenbar vor den eigenen Augen auseinanderfällt. Eine derartige Szene hat jedoch Twitter-Nutzer Logan Webb am Montag festgehalten. Er befand sich, mit 147 weiteren Passagieren, an Bord des Delta-Fluges 1425 von Atlanta nach Baltimore.