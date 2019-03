Die Mindestabstände

Kreuzen sich die Wege zweier Passagiermaschinen auf Reiseflughöhe, müssen die beiden Flugzeuge einen vertikalen Abstand von mindestens 305 Metern (1000 feet) einhalten. Befinden sich zwei Flugzeuge auf derselben Flughöhe, muss jede Maschine mindestens fünf Nautische Meilen (rund 9,2 Kilometer) Abstand halten.

In dem besagten Video ist der Airbus A320 von Air Lingus in einer Höhe von 37.000 Fuß unterwegs gewesen. Der sich nähernde Airbus A380 flog in einer Höhe von 38.000 Fuß, wie festgestellt wurde. Der vertikale Mindestabstand von 1000 Fuß wurde also eingehalten.