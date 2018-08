Video: Dreamliner versucht während Taifun zu landen

Die Passagiere an Bord eines Dreamliners der japanischen Airline All Nippon Airways (ANA) dürften beim Landeanflug auf den Flughafen Narita in Tokio ordentlich durchgeschüttelt worden sein, wie ein nun veröffentlichtes Video zeigt. Darin zu sehen ist der Landeanflug des Boeing 787 Dreamliners während starke Winde des Taifuns Cimarron über den Flughafen fegten.