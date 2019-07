Notlandung: Handy-Akkupack löst Brand in Flugzeug aus

Der Flug 138 von Virgin Atlantic von New York nach London musste in Boston eine Notlandung machen. Grund dafür dürfte ein defektes Ladegerät beziehungsweise ein Akkupack für ein Smartphone sein, das in Brand geraten ist, wie die zuständigen Polizeibehörden des US-Bundesstaates Massachusetts erklärten.

Alle 217 Passagiere des Airbus A330 wurden evakuiert, Verletzte gab es keine. Auf der Suche nach der Brandursache wurde das Akkupack, das sich offenbar entzündet hatte, zwischen zwei Sitzkissen gefunden.