Im Jahr 2000 hat ein Handy mit 900-mAh-Akku über eine Woche gehalten. Heute haben Smartphone-Spitzenmodelle um die 3.500 mAh und halten mit etwas Glück einen Tag. Was ist in den fast 20 Jahren technologischer Fortschritt schiefgegangen? Wieso halten Smartphone-Akkus nur so kurz? In der Rubrik „frag die futurezone“ nehmen wir uns dieser Fragen unserer User an.

Was Rückenschmerzen und Übergewicht für die Menschheit sind, sind kurzhaltende Akkus für Smartphones. Die Industrialisierung und Modernisierung geht schneller voran, als sich der menschliche Körper anpassen kann. Ähnlich ist es beim Smartphone: Displays, Kameras und Prozessoren entwickeln sich schneller weiter, als die Akkus.

Bei Prozessoren kann etwa durch kleinere Fertigungsmethoden mehr Leistung auf einem Chip gepackt werden. Beim Akku sind aber physische Grenzen gesetzt, die nahezu erreicht sind. Was passiert, wenn man diese ignoriert, war beim Galaxy Note 7 zu beobachten. Ein möglichst großer Akku wurde in das Gehäuse des Smartphones gequetscht. Dadurch konnten die Schichten im Akku beschädigt werden, was einen Kurzschluss und das damit verbundene explosionsartige Abbrennen (Thermal Runaway) auslöste.