US-Fluglinien gehen gegen smartes Gepäck vor

Als smarte Gepäckstücke gelten jene Koffer und Taschen, die GPS-Tracking, Zusatzakkus zum Aufladen elektronischer Geräte, ferngesteuertes Versperren oder integrierte Waagen bieten. Da diese Funktionen meist durch eingebaute Lithium-Ionen-Akkus ermöglicht werden, haben mehrere US-Fluglinien ein Problem damit. American Airlines, Delta und Alaska Airlines wollen ab 15. Jänner 2018 keine Gepäckstücke mit integriertem Akku mehr in ihren Flugzeug-Gepäckräumen erlauben, berichtet CNN . United Continental und Southwest Airlines planen ein ähnliches Vorgehen zu einem späteren Zeitpunkt.

Akkus entnehmen

Laut Gizmodo sollen smarte Gepäckstücke sehr wohl eingecheckt werden können, wenn eingebaute Akkus zuvor entnommen und im Handgepäck mitgeführt werden. Bei vielen Produkten ist der Ausbau der Akkus jedoch nicht möglich. Betroffen davon ist etwa der Anbieter Bluesmart. "Wir sind traurig über diese Änderungen in den Richtlinien mancher Fluglinien", teilt das Unternehmen mit. "Wir denken, dass dies ein Schritt zurück in der Reisetechnologie ist." Bluesmart will nun mit den US-Fluglinien über Ausnahmeregelungen für seine Gepäckstücke verhandeln.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA kämpft bereits seit Längerem gegen das Mitführen von Lithium-Ionen-Akkus im Gepäckraum von Flugzeugen. Reisenden wird empfohlen, Akkus und Batterien im Handgepäck mitzuführen. Die neue Maßnahme der großen US-Fluglinien wird von der FAA begrüßt.