Handy, Kopfhörer, Smartwatch: Darauf sollte man bei Kälte achten

Grund für diese Empfindlichkeit sind die Akkus, die in den Geräten stecken. Zumeist handelt es sich dabei um sogenannte Lithium-Ionen-Batterien, die einen flüssigen Elektrolyten enthalten. Bei niedrigeren Temperaturen wird diese Flüssigkeit zäher und Energie kann in der Batterie weniger gut zirkulieren. Das wirkt sich negativ auf ihre Funktionsweise aus. Der Akku wird schneller leer, im schlimmsten Fall kann Kälte ihn sogar dauerhaft schädigen. Als ideale Betriebstemperatur gelten eigentlich Temperaturen von 10 Grad Celsius und mehr.

Spätestens beim Verlassen der warmen Stube merkt man, wie kalt es geworden ist. Die niedrigeren Temperaturen setzen auch unseren technischen Geräten zu. Wer in den Wintermonaten öfter draußen unterwegs ist, hat vielleicht schon einmal erlebt, dass ein Smartphone-Akku plötzlich versagt – obwohl das Handy kurze Zeit zuvor eigentlich noch einen Ladestand im 2-stelligen Prozentbereich angezeigt hatte. Auch kabellosen Kopfhörern, Smartwatches und anderen Geräten setzt die Kälte zu.

Auch in der kalten Jahreszeit brauchen wir das Handy etwa, weil wir damit schnell ein Taxi bestellen wollen.

Allgemeine Tipps für Akkus im Winter

Damit wir unsere Smartphones auch während der nasskalten Monate ohne Ausfälle verwenden können, gibt es ein paar Tipps, die für alle Geräte mit Akku gelten. So sollten Handys, Tablets und Kopfhörer auch im Freien möglichst warm gehalten werden. Werden sie gerade nicht verwendet, sollte man sie bei winterlichen Temperaturen gut verstauen, möglichst nah am Körper tragen, etwa in einer Mantelinnentasche.

Außerdem empfiehlt sich insbesondere in der kalten Jahreszeit, das Gerät mit einer Hülle zu schützen. Isolierende Materialien wie Filz oder Neopren bieten sich besonders an. Aufpassen sollte man, dass das Smartphone nicht irgendwo im Kalten liegen bleibt – etwa über Nacht im Auto.

Temperaturwechsel sollten allgemein vermieden werden, weil jeder davon Stress für die Technik bedeutet. Aufladen sollte man das Gerät nur bei Zimmertemperatur. Es ist ratsam, beim Heimkommen zu warten, bis sich das Gerät auf Zimmertemperatur erwärmt hat. Zum Akklimatisieren gehört das Smartphone jedoch keinesfalls auf die Heizung. So könnte Wasser am Handy kondensieren und ins Innere dringen. Im schlimmsten Fall wird dadurch die sensible Elektronik kaputt.