Kinder-Smartwatch für den Schulweg: Worauf Eltern achten sollten

Hilfreiche Begleiter am Schulweg für Kinder oder heikles Überwachungstool für Eltern? Was eine Expertin zu den Geräten sagt.

Mit Schulbeginn werden zahlreiche Kinder erstmals den Schulweg alleine zurücklegen. Von den meisten wird das bereits seit Wochen sehnsüchtig erwartet, während sich Eltern sorgen, ob die Kinder sicher ankommen und wie sie reagieren, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Gerade am Anfang der Volksschulzeit haben die meisten noch kein Handy, über das sie erreichbar sind. In diese Kerbe schlagen Smartwatches für Kinder – mit den Armbanduhren können sie telefonieren, Nachrichten schreiben und Musik hören. Manche Geräte haben zusätzliche Funktionen wie Spiele und eine Kamera zum Fotografieren oder Videotelefonieren. ➤ Mehr lesen: Wie man Smartphones für Kinder absichert Und: Sie lassen sich via GPS-Signal vom elterlichen Smartphone aus verfolgen. Mama und Papa können also sehen, wo sich das Kind befindet oder einen Alarm einrichten, falls es sich außerhalb eines definierten Bereichs aufhält. Smartphone Coach Andrea Buhl-Aigner, Spezialistin für digitale Kommunikation, sieht die Geräte nicht gerne am Kinderarm. "Die Uhren haben sehr viele Funktionen, sie sind die ganze Zeit nahe am Körper – nur eine Armweite entfernt – und eine große Ablenkung im Alltag. Die Kinder bekommen so schon früh eine technische Prägung – und das auch mit vielen Funktionen zur Selbstkontrolle, die in dem Alter noch gar nicht notwendig sind, wie die Anzahl der täglichen Schritte oder die Herzfrequenz." Zwar können die Funktionen bei vielen Modellen reduziert werden, Buhl-Aigner bezweifelt allerdings, dass dies immer erfolgt.

© TCL

Wie Eltern Kinder überwachen Viele Eltern interessieren sich vor allem für den Live-Standort des Kindes. "Ich verstehe, dass das ein Thema ist, aber es gibt dabei viel zu beachten. Überwachungsfunktionen sollten nur genutzt werden, wenn das zuvor mit dem Kind ausgemacht wurde. Andernfalls kann es zu massiven Vertrauensbrüchen kommen." Manche Geräte ermöglichen zudem, Umgebungsgeräusche mitzuhören – für den Smartphone Coach ist das ein massiver Eingriff in die Privatsphäre der Kinder. Viele Eltern würden sich rasch daran gewöhnen, dass sie "nur kurz" nachschauen können, wo sich ihr Kind gerade aufhält. In der zugehörigen App am eigenen Smartphone ist zu sehen, wie schnell es sich bewegt, ob es also zu Fuß unterwegs ist oder zum Beispiel mit der Straßenbahn, oder ob es den ausgemachten Weg verlässt. Buhl-Aigner: "Manche Eltern kippen richtig rein und prüfen mehrere Mal pro Tag, wo das Kind gerade ist. Das führt zu Stress und man muss ich überlegen, ob man das will." Nur scheinbare Sicherheit Hinzu komme, dass die Überwachungsfunktionen Internet in der Umgebung des Kindes benötigen – je nachdem, wie gut der Empfang ist, ist eine Abweichung der Daten möglich oder sie sind nicht mehr aktuell und das Kind befindet sich bereits woanders. „Die Uhr kann auch abgelegt werden, der Akku geht aus oder sie wird absichtlich vergessen. Das Sicherheitsgefühl bei der Überwachung mittels Smartwatch ist nur ein scheinbares“, meint die Expertin.

Tipps Toggle Infobox Auswahl

Eltern sollten sich überlegen, welches Gerät in welchen Situationen hilfreich sein kann. Wofür ist es gedacht? Was soll es im Alltag bringen? Was muss es können, was braucht es nicht? Alternative

Statt einem eigenen Handy kann ein Schulweghandy, das nur für diesen Zweck verwendet wird, eine Lösung sein oder ein Familienhandy, das für Notfälle genutzt werden kann, wenn Kinder z. B. alleine zuhause sind. Smart

Bei smarten Geräten sollten die Funktionen je nach Alter reduziert werden. Wichtig ist, mit dem Kind zu sprechen, wofür genau es das Smartphone oder die Smartwatch nutzt und sich dafür zu interessieren.