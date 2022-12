Vorsicht vor Kinderschutz-Apps: Kinder können sie leicht aushebeln

Dafür gibt es neben Einstellungen, die man am Gerät selbst durchführen kann, auch eigene Apps . Eltern können ihren Kindern bestimmte Rechte geben und die Inhalte, die sie zu Gesicht bekommen, genau kontrollieren. So kann man mit Apps etwa festlegen, ob Kinder sich Inhalte selbst installieren dürfen und welche Spiele sie wie lange nutzen können. Doch bei den Apps ist große Vorsicht geboten: Die beiden Sicherheitsforscher Fabian Densborn und Bernhard Gründling von SEC Consult haben bei zahlreichen beliebten Apps dieser Art erhebliche Sicherheitslücken festgestellt.

Einschränkungen können umgegangen werden

Die Sicherheitsforscher haben die Android-Apps Find My Kids, Boomerang, Family Time, Boomerang, Wondershare Fami Safe, Quostodio, Parental Control Kroha, Kids Place Parental Controls, und die Parental Control App untersucht. Alle diese Apps stammen von verschiedenen Entwickler*innen und verzeichnen im Google Play Store Downloads in Millionenhöhe. Das Problem: Bei allen getesteten Apps konnten die für die Kinder gesetzten Einschränkungen relativ einfach umgangen werden, in dem man der Anwendung in den Android-Einstellungen die entsprechenden Berechtigungen entzieht. „Auf diese Weise könnten Kinder ihr Smartphone uneingeschränkt nutzen“, heißt es seitens der Sicherheitsforscher. Besonders schlaue Kinder kriegen diese Umgehung ganz allein hin.

Außerdem ist es möglich, Geräte im abgesicherten Modus zu starten, in dem man lange auf den Ausschalten-Knopf drückt. In diesem Modus können die App zur Eltern-Kontrolle ganz einfach deinstalliert werden, so die Sicherheitsforscher. Bei einigen Apps war nur eines der Sicherheitsprobleme aufgetreten, bei manchen der genannten Apps waren es bis zu 5 Schwachstellen gleichzeitig. Unter anderem gab es auch Probleme mit dem „Dashboard“, über das Eltern die Einstellungen betätigen. Hier war es möglich, dass Fremde die Zugriffe der Eltern kontrollieren konnten - also nicht nur die Eltern ihre Kinder, sondern auch Fremde die Aktivitäten der Eltern im Dashboard. Da die Sicherheitsforscher den Anbietern Zeit gegeben haben, die Schwachstellen zu beheben, haben sie darauf verzichtet, ein Ranking der Apps zu erstellen.

Kindersicherung sorgfältig auswählen

Auf die Idee, die Kindersicherungs-Apps zu testen, kamen die Forscher übrigens deshalb, weil sie diese selbst auch im Einsatz haben. Generell empfehlen sie nun aufgrund ihrer Ergebnisse, Kinderschutz-Apps „mit großer Sorgfalt auszuwählen und dabei IT-Sicherheit und Datenschutz zu berücksichtigen“, so Densborn von SEC Consult. Statt Apps von Drittanbietern sei auch empfehlenswert, die Funktionen der Betriebssysteme zur Kindersicherung zu nutzen. Bei Android ist das Google Family Link und bei iOS ist das Apple Family Sharing (Familienfreigabe). „Diese sind fest im Betriebssystem integriert und erlauben keine einfachen Umgehungen“, heißt es.