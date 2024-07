Samsung Galaxy Ring im Hands-on: Smarter Modeschmuck

Einst sang Beyoncé: „If you liked it then you shoulda put a ring on it.“ In der Samsung-Version wäre das: „If you like yourself, you should put a Galaxy Ring on it.“ Das Wearable wird nämlich als Gerät für Wellbeing und Wellness beworben.

Um sich selbst in der Stadt Liebe, dem Austragungsort des aktuellen Unpacked-Events, einen Ring anstecken zu dürfen, musste man bei der Hands-On-Session erst einmal anstehen. Wenig überraschend ringte sich (Pun intended) die Menge an Journalisten um den Galaxy Ring. Samsungs Personal war sichtlich gestresst vom Ansturm. Musste es doch jeden Ring in jeder der 3 Farben in mehrfacher Ausführung in den 9 Größen ausgeben, zurückfordern, putzen und dazwischen darauf achten, dass sich niemand damit aus dem Staub macht.

Mit etwas Geduld und einem netten Lächeln (oder vielleicht hatte das Samsung-Personal nur Mitleid mit mir), durfte ich schließlich Hand an die Ringe anlegen – einen in jeder Farbe.