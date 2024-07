Die neuen Foldables: Samsung zeigt Galaxy Fold6 und Flip6

Beim Fold6 gibt es, gegenüber dem Vorjahresmodell, Detailverbesserungen. So ist es um 14 Gramm leichter und zusammengeklappt um 1,3 mm dünner . Im ausgeklappten Tablet-Modus ist es nur noch 5,6 mm dünn.

Wie erwartet hat Samsung bei seinem Unpacked -Event in Paris die neuen Foldables präsentiert: das Galaxy Fold6 und Flip6 .

Die runden Kanten sind jetzt etwas eckiger, wodurch das Smartphone erwachsener wirkt. Die Displaygrößen sind unbeeindruckt davon gleich geblieben – 6,2 Zoll außen und 7,6 Zoll innen. Das faltbare Innendisplay soll dafür jetzt bis zu 2.600 Nits Helligkeit schaffen, was vor allem der Erkennbarkeit der Inhalte bei Sonnenschein zugutekommt.

Samsung Galaxy Fold6 in Hülle mit optional erhältlichem S Pen

Mit „Sketch to Image“ kann man mit dem optional erhältlichen S Pen auf ein Foto kritzeln. Die KI macht dann ein Bild daraus. So kann man etwa dem Hund eine Sonnenbrille aufsetzen oder der besten Freundin einen lustigen Hut.

Für die sinnvolle Nutzung gibt es eine Live-Übersetzung. Dazu stellt man das Fold6 im Notebook-Modus hin. Der Gesprächspartner sieht am Außendisplay den Text in seiner Sprache, wenn der User spricht. Umgekehrt sieht der User am Innendisplay die Übersetzung der Worte des Gesprächspartners.