Extreme Kälte: Verbrenner versagen öfter als E-Autos

E-Autos haben im Hinblick auf den Betrieb in kalten Umgebungen einen eher schlechten Ruf. Der Grund ist, dass sich Akkus und Kälte nicht besonders gut vertragen. Das führte zuletzt auch zu Berichten, dass zahlreiche Tesla-Fahrer*innen ihre Autos nicht laden konnten.

➤ Mehr lesen: Tote Tesla-Autos stapeln sich wegen der extremen Kälte

Viele Fahrer*innen von Verbrennern lachen sich bei derartigen Schlagzeilen ins Fäustchen. Womöglich zu Unrecht, wie Daten aus Norwegen nahelegen.

Das Land ist bei E-Mobilität weiter fortgeschritten als viele anderen. So ist fast jedes 4. Auto in Norwegen ein E-Auto. Diese hohe Verbreitung erlaubt interessante Einblicke. Das Unternehmen Viking bietet in dem Land Pannen- und Straßenhilfe, ähnlich wie ÖAMTC oder ARBÖ hierzulande, auch wenn es sich dabei um keinen Verein handelt.

E-Autos vs Verbrenner

Viking hat nun Zahlen zu seinen Einsätzen im neuen Jahr veröffentlicht. Norwegen wird seit einigen Wochen von extremer Kälte heimgesucht, was sich auch auf die Pannenstatistik auswirkt.

Laut Viking führte man zwischen 1. und 9. Jänner insgesamt 34.000 Einsätze durch. Wie Electrek unter Berufung auf die lokale Nachrichten-Webseite TV2 berichtet, waren davon nur 13 Prozent auf E-Autos zurückzuführen. Bei einem Verbreitungsgrad von 23 Prozent E-Autos zeigt sich also, dass die elektrischen Fahrzeuge unterdurchschnittlich oft aufgrund der Kälte ihren Dienst versagten. Verbrenner haben im Schnitt öfter versagt.

➤ Mehr lesen: Warum Teslas beim Aufladen "rauchen"

In dem Zeitraum hatte es in der Hauptstadt Oslo eine Durchschnittstemperatur zwischen minus 2 und minus 7 Grad Celsius. In nördlicheren Teilen des Landes war es noch weit kälter.

Alter der Autos

Wie Electrek anmerkt, gibt es hier natürlich auch eine Reihe von Faktoren, die man ebenfalls bedenken sollte. So sind E-Autos höchstwahrscheinlich im Schnitt ein jüngeres Baujahr als Verbrenner. Neuere Fahrzeuge versagen tendenziell seltener als in die Jahre gekommene. Dennoch zeigt die Statistik, dass elektrische Fahrzeuge selbst bei extremer Kälte in der Regel zuverlässig sein.

Bei den Viking-Statistiken über das Gesamtjahr machen E-Autos übrigens 21 Prozent der Einsätze aus. Also in etwa die Zahl, die man bei ihrer Verbreitung erwarten könnte.