Tote Tesla-Autos stapeln sich wegen der extremen Kälte

Tesla-Fahrer*innen in den USA berichten, dass ihre Autos selbst nach Stunden am Supercharger leer liegengeblieben sind.

Der Norden der USA wird gerade von einer extremen Kältewelle heimgesucht. Das hat auch negative Auswirkungen für Autofahrer*innen. Verbrennungsmotoren können bei der Kälte nicht starten und die Reichweite und Ladegeschwindigkeit von Elektroautos sinken. Dass sich Elektroautos überhaupt nicht laden lassen, ist aber neu.

Damit sind Tesla-Besitzer*innen in Chicago konfrontiert. Anfang der Woche wurden dort -19 Grad Celsius gemessen (mit Windchillfaktor sogar -29 Grad Celsius), was zu Problemen bei Teslas Superchargern geführt hat. In der ganzen Stadt hätte es Fahrzeuge gegeben, die an Ladestationen nicht aufladen konnten.

Teslas mussten abgeschleppt werden

Auch wenn das Ladekabel mehrere Stunden eingesteckt war, wurde die Batterie nicht geladen. Mehrere Tesla-Besitzer*innen mussten ihre Autos daher ins örtliche Tesla-Servicezentrum abschleppen lassen.