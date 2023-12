Warum Teslas beim Aufladen "rauchen"

Es ist ein Umstand, der vielen Tesla-Besitzer*innen einen gehörigen Schreck einjagt: Im Winter kann es passieren, dass die Autos beim Laden plötzlich zu rauchen beginnen.

Dabei handelt es sich in den allermeisten Fällen aber um keinen Brand und nichtmal um Rauch. Stattdessen ist das Phänomen auf die Wärmepumpe zurückzuführen, mit der die meisten Tesla-Autos ausgestattet sind. Bei kalten Außentemperaturen erwärmen sie den Akku beim Ladevorgang.

Warum wird der Akku beim Laden gewärmt?

Grund dafür ist, dass Lithium-Ionen-Akkus eine bestimmte Optimaltemperatur haben, in der sich am effizientesten und sichersten arbeiten. Für das Superchargen wird die Tesla-Batterie etwa auf 42 Grad Celsius vorgewärmt, wie es in einem Video von EV FireSafe heißt.