Tesla will seine E-Autos künftig nicht mehr per Kabel laden

In echter Tesla-Manier scheint ein Unternehmenssprecher unbeabsichtigt bestätigt zu haben, dass das Unternehmen an einer Technologie arbeitet, welche das kabellose Laden künftiger Modelle mit Hilfe induktiver Technologie ermöglichen soll, also einer Art der drahtlosen Energieübertragung.

Chefdesigner plaudert aus dem Nähkästchen

Statt via Pressemitteilung wurden die Informationen subtil in einem Interviewausschnitt mit Jay Leno (ehemaliger Moderator der Tonight Show) erwähnt. Tesla-Chefdesigner Franz Holzhausen erzählt darin: “Wir arbeiten am induktiven Laden. Man müsste nicht einmal mehr etwas anschließen. Man fährt einfach über das Pad in der Garage und beginnt mit dem Laden.“