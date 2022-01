15 Elektroautos unter 30.000 Euro

Nichtsdestotrotz kommt Bewegung in den Markt. Das bedeutet, dass auch mittlerweile einige Elektroautos für rund 30.000 Euro und weniger zu haben sind. Wir haben uns durch Angebote der Hersteller gewühlt und die günstigsten E-Autos zusammengetragen. Ein Überblick in alphabetischer Reihenfolge.

Die Anschaffung eines Elektroautos ist kein günstiger Spaß. Die allermeisten derzeit verfügbaren E-Autos kosten weit jenseits der 30.000 Euro und richten sich somit an all jene, die einen großen Geldbeutel haben.

Der Nissan Leaf ist bereits seit längerem ein fixer Bestandteil des Straßenbildes. Erstmals auf den Markt gekommen ist der Leaf bereits 2010. Insofern verfügt der Leaf noch immer über einen CHAdeMO-Schnellladeanschluss , der allerdings an den öffentlichen Ladestationen immer mehr in den Hintergrund gedrängt wird.

Ora entstammt dem chinesischen Great-Wall-Konzerns und wurde erst 2018 gegründet. Die Ora Cat ist das erste Elektroauto aus dem Unternehmen, das auch in Europa verfügbar sein wird - in der ersten Jahreshälfte 2022 soll es soweit sein.

Renault Twingo E-Tech Electric

Mit seiner Reichweite richtet sich der elektrische Twingo wohl am ehesten an all jene, die hauptsächlich in der Stadt unterwegs sind oder Pendelstrecken zurücklegen müssen. Das erkennt man auch daran, dass eine DC-Schnelllademöglichkeit fehlt.

Die Motorisierung und die Akku-Kapazität sind bei allen verfügbaren Twingo-Modellen deckungsgleich. Mit seinem niedrigen Preis, zählt er zu den günstigsten Elektroautos, die derzeit erhältlich sind.