Citroën bringt kleines Elektroauto um 6900 Euro

Die Reichweite hat Citroën mit 70 Kilometer angegeben, das Mini-Auto ist definitiv nur für Kurzstrecken konzipiert. Beim Laden wählt Citroën ebenfalls eine ungewöhnliche Strategie. Verbaut ist ein Lithium-Ionen-Akku mit 5,5 kWh, der über herkömmliche Steckdosen mit 220 Volt geladen werden kann. Für eine volle Akkuladung muss das kompakte Auto 3 Stunden am Netz hängen. Das dafür notwendige elektrische Kabel ist in in der Türe des Beifahrers integriert.

6900 Euro oder 20 Euro pro Monat

Mit einem Preis von 6900 Euro setzt Citroën die Schwelle niedrig an. Durch eine Ökoforderung wird er in Frankreich sogar um 6000 Euro zu haben sein. Darüber hinaus will der Autokonzern das Fahrzeug auch zur monatlichen Miete anbieten. Ähnlich einem Leasing-Modell muss man zunächst 2644 Euro aufbringen, danach kostet die Nutzung 20 Euro pro Monat. Als dritte Option will Citroën das AMI auch als Car-Sharing-Angebot mit der PSA-Tochter Free2Move etablieren. Dort kostet das Auto 0,26 Euro pro Minute.