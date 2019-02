Citroën zeigt ultra-kompaktes Elektroauto

Der französische Autohersteller Citroën hat im Vorfeld des Genfer Auto-Salons angekündigt, sein Konzept eines Mini-Elektroautos auf der Messe zu präsentieren. Im Vergleich zu den Super-Sportwagen anderer Hersteller will der Citroën AMI One mit Minimalismus punkten. So sollen in dem Auto zwei Personen Platz finden, die Höchstgeschwindigkeit soll bei 45 Stundenkilometer liegen. Mit einer Akkuladung soll der AMI One 100 Kilometer weit kommen. Das Auto soll in zwei Stunden vollständig geladen werden können.

Citroën zufolge ist das Auto sehr klein gehalten und weist eine Länge von 2,5 Meter bei einer Höhe von 1,5 Meter auf. Die eigens konzipierten Reifen haben einen Durchmesser von 18 Zoll.