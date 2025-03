Codename 670: US-Panzer Bradley feuert mysteriöse Waffe ab

„Ein Bradley Schützenpanzer der US-Armee startet ein 670 während Project Convergence-Capstone 5 (PC-C5) bei Fort Irwin, Calif., in März 2025“. Das ist die offizielle und einzige Beschreibung für das Foto, das anscheinend ein neues Waffensystem enthüllt.

Ein „unabsichtlicher“ Leak dürfte es jedenfalls nicht sein. Das Foto in dvids, der Bilddatenbank der US-Streitkräfte, hat nämlich mit 1.920 x 1.080 Pixel eine ungewöhnliche kleine Auflösung. Andere Fotos der Übung PC-C5 lösen mit 7.358 x 4.908 Pixel auf. Die US-Armee will also anscheinend nicht, dass man allzu genau die neue Waffe betrachtet.