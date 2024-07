Größte Gleitbombe der Welt von russischer Su-34 abgeworfen

Dabei handelt es sich um die mit 3 Tonnen Gewicht schwerste Gleitbombe in Russlands Arsenal. Gleichzeitig dürfte es sich auch um die schwerste Gleitbombe im aktiven Einsatz bei einer Armee handeln.

Wie der Name sagt, gehört sie zur 3.000-Kilogramm-Klasse. Das tatsächliche Gesamtgewicht mit UMPK liegt zwischen 3,1 und 3,3 Tonnen, eine präzise Angabe von Russland dazu gibt es nicht.

Genauer Ort des Abwurfs unklar

In dem Filmmaterial ist zu sehen, wie der Pilot einer Su-34 Fullback zuerst die montierte Bombe kontrolliert. Anschließend wird zu einer Ansicht des Jets in der Luft gewechselt. Dann wird die Bombe fallen gelassen und sie geht in den Gleitmodus über. Auch der Einschlag ist zu sehen.