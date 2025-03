Hyperloop zahlt sich in Brasilien aus, sagt Studie

Bisher entpuppte sich Hyperloop als Rohrkrepierer. Viele Start-ups und Unternehmen haben das oft als „Transportmittel der Zukunft“ bezeichnete Konzept aufgegeben.

Nicht so HyperloopTT. Das US-Unternehmen glaubt noch daran, Züge mit extrem hoher Geschwindigkeit in Röhren fahren zu lassen, in denen nahezu ein Vakuum herrscht. Allerdings nicht mit Menschen darin und auch nicht zwischen großen US- oder europäischen Städten.

HyperloopTT hat, zusammen mit der brasilianischen EGA-Gruppe, eine Machbarkeitsstudie durchführen lassen. Diese soll bestätigt haben, dass sich der Bau eines „HyperPort“ auszahlt, der nur Fracht transportiert.