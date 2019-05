Citroën zeigt selbstfahrendes Elektroauto mit 800 km Reichweite

Mit dem " Citroën 19_19" hat der französische Hersteller ein aufsehenerregendes Konzept präsentiert, das im Rahmen der Technologiemesse VivaTech am 16. Mai in Paris öffentlich gezeigt wird. Dabei handelt es sich um ein Elektroauto, das nicht nur völlig autonom fahren soll, sondern mit 800 Kilometer Reichweite auch für Langstrecken geeignet ist. Mit dem futuristischen Auto, das bereits das zweite Elektroauto-Konzept von Citroën in diesem Jahr ist, feiert der Autohersteller sein hundertjähriges Bestehen.

Wie ein fliegender Teppich

Inspiriert ist das Auto aus der Luftfahrt. Laut Citroën soll es bei den Passagieren ein Gefühl eines "fliegenden Teppichs" auslösen. Dafür sorgen sollen neben der ausgeklügelten Dämpfungshydraulik und Schalldämmung auch die extragroßen Reifen mit einem Durchmesser von 76 Zentimeter. Das Gehäuse des Autos ist wie ein Flugzeugrumpf konzipiert, das transparente Dach und die Vorderscheibe erinnern wiederum an eine Hubschrauber-Kapsel.