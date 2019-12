Citroën kündigt sechs elektrifizierte Modelle für 2020 an

Auch bei der französischen Traditionsmarke Citroën, die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag feiert, dürften die Zeichen im kommenden Jahr auf Elektrifizierung stehen. Firmenchefin Linda Jackson kündigte in einem Tweet an, schadstoffarme Fahrzeuge für jeden zugänglich zu machen. 2020 werde Citroën daher mit sechs elektrifizierten Modellen auf den Markt kommen.