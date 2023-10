Nissan zeigt bizarres Elektroauto "Hyper Punk"

Nissan hat ein neues Fahrzeug vorgestellt, das die reale Umgebung in Manga umwandelt.

Nissan hat ein neues, kurioses Konzept für ein E-Auto gezeigt. Das Fahrzeug mit der Bezeichnung Hyper Punk soll in erster Linie für “Content Creators” und Künstler*innen gedacht sein, wie das japanische Unternehmen angibt. Manche mögen vielleicht auch an das Videospiel Cyberpunk 2077 denken, in dessen Welt das Auto ganz gut passen würde.

Es ist bereits das 4. Konzeptauto der Hyper-Serie, das Nissan zeigt. Im Inneren sollen Elemente im Originami-Stil japanisches Design widerspiegeln. Nissan will damit “Digitalität und Kunst verschmelzen”. In der Praxis klingt das für die Passagiere eher anstrengend.

KI-Kameras für Manga-Projektionen

So sollen Kameras die Umgebung erfassen und mittels Künstlicher Intelligenz in Manga-artige Bilder umwandeln. Jene können dann direkt auf 3 Bildschirme im Auto projiziert werden. Um die Fahrer*innen soll dann ein Raum entstehen, “in dem die Realität und die Welt des Metaversums miteinander verschmelzen”. Es ist davon auszugehen, dass das Auto auch über umfassende Selbstfahr-Fähigkeiten verfügen soll, denn ganz ungefährlich klingt die Ablenkung in dem Auto nicht.