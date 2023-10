Schwedisches Elektroauto soll nur 10.000 Euro kosten

Dadurch sollen Treibhausgasemissionen sowie Transportkosten reduziert werden. Denn auf diese Weise kann eine höhere Anzahl an Fahrzeugen auf einmal verschifft werden.

Im Gegensatz zu gängigen E-Autos ist das neue Stadtfahrzeug O zerlegbar und recyclebar. Es soll vom Hauptproduktionswerk aus in zerlegter Form an kleinere Fabriken verschifft werden. Dort sollen die Fahrzeuge dann zusammengebaut werden.

Das schwedische Start-up Luvly will ein Elektroauto auf den Markt bringen, das nur 10.000 Euro kostet. Nicht nur soll das Fahrzeug auf den Straßen CO2-neutral fahren, auch seine Herstellung soll klimafreundlicher sein als jene herkömmlicher E-Autos.

O bestehe laut Luvly aus einer leichten, aber starken "Schale" zum Schutz der Passagier*innen, welche aus einem nicht genauer bezeichneten Verbundmaterial gemacht ist. Das kompakte Design stammt von Joachim Nordwall, der zuvor für den schwedischen Autobauer Koenigsegg tätig war.

Bestandteile jederzeit austauschbar

Eine Lackierung oder Oberfächenbehandlung des recyclebaren Schalenmaterials sei nicht erforderlich. Außerdem sei das Auto so designt, dass die einzelnen Komponenten bei Bedarf einfach ausgetauscht werden können.

Das Gesamtgewicht des O soll sich ohne die beiden austauschbaren Lithium-Ionen-Akkus auf weniger als 400 Kilogramm belaufen. Die Akkus kommen einzeln in Verwendung. So kann einer etwa zuhause aufgeladen werden, während der andere gerade in Gebrauch ist.