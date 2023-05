7 Mythen über E-Autos und was an ihnen dran ist

Sie seien nicht alltagstauglich, vernichten Arbeitsplätze und sind brandgefährlich, heißt es oft über Elektroautos.

Rund 2 Prozent aller Pkw auf Österreichs Straßen fahren ausschließlich mit Elektroantrieb. Obwohl sich E-Autos zunehmender Beliebtheit erfreuen und immer größere Anteile bei Neuwagenverkäufen haben, ranken sich darum immer noch einige Mythen. Wir haben uns angesehen, was an den 7 größten Vorurteilen dran ist. 1. E-Autos sind nicht alltagstauglich Die Sorge um zu wenig Reichweite ist weit verbreitet. Im Schnitt wird ein Auto pro Tag 35 Kilometer bewegt. Selbst ein E-Auto mit kleiner Batterie kann diese Tageswegelänge mehrmals ohne Aufladen bewältigen. Steigende Energiedichten und fallende Batteriepreise bewirken, dass die Reichweite von E-Autos ständig größer wird. Für weitere Strecken oder Notfälle gibt es ein dichtes Netz an Ladestellen, viele mit Schnelllademöglichkeit.

Die Verteilung der E-Auto-Ladepunkte auf die Bundesländer Österreichs © BEÖ

2. Es gibt zu wenige Lademöglichkeiten "Wir haben in Österreich an die 20.000 öffentliche Ladestellen. Im europäischen Vergleich ist das Netz eines der dichtesten", sagt Andreas Reinhardt vom Bundesverband Elektromobilität Österreich. "Niemand braucht Angst haben, dass er mit einer leeren Batterie liegen bleibt." Lücken in der Versorgung werden nach und nach geschlossen. Die meisten E-Auto-Fahrer*innen laden bei ihrem Unternehmen (80 Prozent der E-Autos sind Dienstwagen) oder daheim. In Mehrparteienhäusern ist die Errichtung von Ladestationen nicht so einfach, aber auch hier gibt es Verbesserungen. Mit der Ladekarte eines Ladestellenbetreibers kann man per E-Roaming auch immer öfter die Ladestellen anderer Betreiber benutzen. Die unterschiedlichen Tarife sind teilweise schwer zu vergleichen, aber Online-Dienste wie der unlängst vorgestellte ÖAMTC Ladekompass helfen dabei.

Die Dichte von E-Ladepunkten im europäischen Vergleich © VCÖ

3. E-Autos sind brandgefährlich "Dass von Elektroautos eine höhere Brandgefahr ausgeht, ist einfach falsch", sagt Reinhardt. Gemessen an Bränden pro zurückgelegten Kilometern brennen Elektroautos sehr viel seltener als Autos mit Verbrennungsmotor. Vom Akku gehen die Brände in den seltensten Fällen aus. Wenn ein E-Auto einmal brennt, ist das Brandverhalten ähnlich wie bei einem Verbrenner. Laut Reinhardt gebe es viele Untersuchungen zu dem Thema. Dennoch sei es immer wieder notwendig, Menschen eine diesbezügliche Angst zu nehmen. 4. Höheres Gewicht nutzt Straßen mehr ab Vor allem aufgrund der Batterien wiegen Elektroautos mehr. Die Sorge, dass Straßen dadurch stärker abgenutzt werden, hält Holger Heinfellner vom Umweltbundesamt für unberechtigt. "Die Fahrbahnabnützung ist überwiegend auf den Schwerverkehr zurückzuführen", sagt der Experte, der am Faktencheck Elektromobilität des Klimafonds mitgearbeitet hat. Das höhere Gewicht von E-Autos bewirke allerdings einen höheren Reifenabrieb. Die dadurch vermehrte Produktion von Feinstaub könne durch das Nutzen von Rekuperation und damit weniger Bremsverschleiß ausgeglichen werden. "Es gibt aber auch dynamischere Fahrer*innen, die die Energierückgewinnung weniger nutzen, dann fällt mehr Feinstaub an. In einem Benzin- oder Dieselmotor entsteht Feinstaub auch durch den Motor, er wird durch Partikelfilter aber immer besser aufgefangen."

5. Herstellung ist schädlicher als bei Verbrennern Vor allem für die Batterien von Elektroautos werden spezielle Rohstoffe wie Kobalt, Nickel oder Mangan benötigt, die selten sind und energieaufwendig bearbeitet und transportiert werden müssen. Gerade bei Kobalt gibt es das Problem von Minen im Kongo, in denen schlechte Arbeitsbedingungen herrschen und oft auch Kinder eingesetzt werden. CO2-Emissionen durch den Energiebedarf für die Produktion sind stark abhängig von lokaler Stromerzeugung. "Österreich hat mit einem hohen Anteil von Wasserkraft im Strommix eine gute Position", meint Reinhardt. In Ländern mit einem höheren Anteil fossiler Energien entstehen klarerweise höhere Emissionen. Auf den verwendeten Strom komme es auch im Betrieb an. Mit heimischem Strom ergeben sich bereits große Emissionseinsparungen gegenüber Verbrennern, mit 100 Prozent erneuerbarer Energie klarerweise noch mehr. Viel Unterschied macht auch die Fahrzeuggröße aus. Elektrische Kleinwagen haben einen viel geringeren CO2-Fußabdruck als größere E-Autos. Im gesamten Lebenszyklus habe ein E-Auto in jedem Fall eine bessere Ökobilanz als ein Verbrenner. Die Art der Ressourcengewinnung liege laut Reinhardt an wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen, nicht an der Antriebsart von Autos. Es gebe zahlreiche Missstände und Verwüstungen durch den Energiehunger nach Öl. Bei Kobalt werde mit unterschiedlichem Maß gemessen. Das Aufstellen besserer Produktionsstandards werde von E-Auto-Herstellern aber stark vorangetrieben.

Die Emissionen von Pkw mit unterschiedlichen Antriebsvarianten im Vergleich © Umweltbundesamt