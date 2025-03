In den USA haben Polizisten 2 Kriminelle festgenommen, die mehr als 900 Konzerttickets gestohlen und dabei 635.000 Dollar erbeutet haben sollen. Am Donnerstag wurden ein 20-Jähriger und eine 31-Jährige festgenommen, denen neben dem Diebstahl auch mehrere Computer-Manipulationsdelikte vorgeworfen werden. Die Ermittler haben außerdem den Verdacht, dass dahinter eine größere Verbrecherbande stecken könnte, berichten Variety und andere Medien.

Die beiden Angeklagten sollen zwischen Juni 2022 und Juli 2023 ein Offshore-Ticketsystem ausgenutzt haben. Auf diese Weise haben sie angeblich Hunderte Tickets für hochkarätige Veranstaltungen ergaunert. Neben zahlreichen Tickets für Taylor-Swift-Konzerte sollen sie auch Tickets für Ed-Sheeran- und Adele-Konzerte, NBA-Spiele sowie die US Open gestohlen und dann verkauft haben.

Drittanbieter-Zugang ausgenutzt

Die Verdächtigen hatten Zugang zum System eines Drittanbieters der Ticket-Verkaufsplattform StubHub in Kingston, Jamaika, weil der Angeklagte Tyrone Rose dort arbeitete. So konnten sie auf StubHubs System zugreifen und die Ticket-URLs stehlen. Rose sendete diese URLs dann an seine Komplizin Shamara Simmons und eine weitere, inzwischen verstorbene Person. Sie verkauften die digitalen Tickets anschließend weiter.

Den zwei Festgenommenen drohen jetzt bis zu 15 Jahre Haft. Der Plattform StubHub selbst waren Unstimmigkeiten beim Verkauf aufgefallen, woraufhin sie eine Anzeige erstattete. Es handelt sich dabei um eine der beliebtesten Ticketing-Plattformen der Welt.