Student trackt Privatjets: Jetzt geht Taylor Swift gegen ihn vor

Der Student Jack Sweeney betreibt mehrere Social-Media-Accounts, auf denen die Privatjets Prominenter getrackt werden. Darunter Elon Musk, mit dem sich Sweeney deswegen bereits eine Auseinandersetzung geliefert hat. Aber auch die Flüge von Bill Gates, Donald Trump, Mark Zuckerberg oder Taylor Swift (eine Liste aller Accounts findet sich hier) werden getrackt. Auf den Konten ist auf Basis öffentlich einsehbarer Informationen zu lesen, wann und wo ein Jet startet und landet.

Swift will nun rechtlich gegen die Accounts vorgehen. Wie die Washington Post berichtet, haben Anwält*innen der Sängerin ein Unterlassungsschreiben an Sweeney versandt. Der strittige Account ist etwa auf Bluesky zu finden.

Schaden

In dem Dokument heißt es, dass die Social-Media-Konten „direkten und irreparablen Schaden sowie emotionalen und körperlichen Stress“ verursachten. Swift habe keine andere Wahl als rechtliche Schritte einzuleiten.

Gegenüber The Verge hält Sweeney fest, dass er keinen Schaden anrichten wolle. “Ich denke tatsächlich, dass Swift einige gute Songs hat”, so der Student. Ich glaube an Transparenz und öffentliche Information“, schrieb Sweeney in einer E-Mail.

➤ Mehr lesen: 19-Jähriger verfolgt Privatjets von Milliardären, bekommt Jobangebot