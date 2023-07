Teenager, der Elon Musks Jet trackt, geht zu Twitter-Konkurrenten

Der Student Jack Sweeney , der die Flugbewegungen von Tesla-CEO Elon Musk trackt und veröffentlicht, hat unter ElonJet einen Account auf der neuen Meta-Plattform Threads angelegt. Man kann damit Elon Musks Privatjet wieder live mitverfolgen. Vor zwei Tagen ist der Jet in Brownville, Texas (USA) gelandet.

Daten stehen öffentlich zur Verfügung

Getrackt wird der Jet mit einem Bot, der einen öffentlichen Datensatz nutzt. Die Daten werden von der Federal Aviation Administration zur Verfügung gestellt. Trotzdem hat Musk dem Studenten mehr als deutlich gemacht, dass er es nicht so gerne sieht, wenn seine Flugbewegungen so sichtbar gemacht werden. Im Dezember 2022 hat Musk den Account von Twitter verbannt.

Gefallen hat dem neuen Twitter-Besitzer Sweeneys Hobby noch nie. In der Vergangenheit hatte er dem 19-Jährigen 5.000 Dollar und einen neuen Tesla angeboten, wenn er seinen Account stilllegt. Der Student forderte aber 50.000 Dollar und eine Praktikantenstelle in einem von Musks Unternehmen. Auf diese Forderung erhielt er von dem Milliardär allerdings keine Antwort. So setzte Sweeney sein Jet-Tracking fort.



Sweeney trackt auch den Privatjet von Mark Zuckerberg, dem CEO von Facebook, Instagram, WhatsApp und Threads. Er hat diesen höflichst gefragt, ob der neue ElonJet-Account bleiben darf. Eine Antwort ist noch ausständig.