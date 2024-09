Ukraine entdeckt Starlink auf russischer Shahed-Drohne

Durch den Internetzugang via Satelliten kann die Drohne aus der Ferne gesteuert werden. Das macht sie tödlicher.

Die ukrainischen Streitkräfte schossen in der Nacht auf Mittwoch eine Shahed-136-Drohne ab, die Teil eines größeren Luftangriffs war. Wie das ukrainische Medium Defence Express schreibt, sollen Fotos einer abgeschossenen Drohne zeigen, dass darauf ein Starlink-Terminal verbaut war. Auf den Trümmerstücken ist auch ein Starlink-Logo zu erkennen.

Kein offizieller Verkauf in Russland

Starlink gehört zum Raumfahrunternehmen SpaceX des Milliardärs Elon Musk. Dieser verneinte in der Vergangenheit mehrmals, dass die Terminals an Russland verkauft werden. SpaceX gab Anfang des Jahres bekannt, dass es "keinerlei Geschäfte mit der russischen Regierung oder dem russischen Militär" macht. Auch Privatpersonen ist es in Russland nicht möglich, die Geräte zu kaufen oder den Dienst zu nutzen.

Hinweise auf die Nutzung Starlinks vonseiten Russlands tauchten auch bereits auf mehreren ukrainischen Social-Media-Kanälen auf, wie Newsweek berichtet. Dort heißt es auch, Russland habe die entsprechende Hardware via Dubai gekauft.

Einschränkungen nur technischer Natur