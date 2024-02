Wie sich die Ukraine vor Kamikaze-Drohnen schützt

Auch Zivilist*innen betroffen

"Spoofing" ist schwieriger zu umgehen als "Jamming", da nur eine geringe Abweichung der Positionsdaten produziert wird. Auch in Russland wird ein ähnliches System Berichten zufolge eingesetzt, um den Kreml vor Angriffen zu schützen. So sollen auch zivile Navigationsgeräte, wie etwa Smartphones, in der Nähe von Putins Regierungssitz falsche Ortsangaben anzeigen.

Pokrova soll die Ukraine nun großflächig vor Drohnenangriffen schützen. Das System soll im gesamten Grenzgebiet sowie in weiten Teilen des ukrainischen Staatsgebiets funktionieren, heißt es in einem Schreiben des ehemaligen ukrainischen Oberbefehlshabers der Streitkräfte, Valerii Zaluzhnyi.