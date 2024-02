Neue ukrainische Kamikaze-Drohne mit Jet-Antrieb aufgetaucht

Jetzt ist erstmals eine neue Jet-betriebene Kamikaze-Drohne in Russland abgestürzt. Höchstwahrscheinlich wird sie bereits seit längerem von der Ukraine eingesetzt, bislang gab es aber wenig Informationen darüber.

Wie oft in militärischen Konflikten wird die genaue Beschaffenheit neuer Gerätschaften erst dann bekannt, wenn sie erbeutet werden oder über feindlichem Gebiet abstürzen , ohne zu explodieren. Die Überreste geben dann Aufschluss über die Bauart.

In der Abwehr des russischen Angriffs setzt die Ukraine seit Beginn auf Kamikaze-Drohnen . Die “Einweg”-Drohnen gelten als One-Way Attack - Unmanned Aerial Vessels (OWA-UAV) .

Der Milblogger H I Sutton hat die Fotos davon, die in russischen Online-Netzwerken aufgetaucht sind, analysiert . Mit Deltaflügel und einem Seitenleitwerk misst das Fluggerät laut Suttons Schätzung 3 Meter (Länge) mal 2,5 Meter (Spannweite) .

Die ersten Fluggeräte seien demnach nach dem Motto “ besser als nichts ” gebaut bzw. angeschafft worden. So gibt es etwa Hinweise, wonach die Fluggeräte zum Teil beim chinesischen Onlinehändler Alibaba bestellt wurden. Auch Russland soll dort, vor allem zu Beginn des Kriegs, eingekauft haben.

Militärexperte Sutton sieht in der Drohne eine deutliche Weiterentwicklung der ukrainischen OWA-UAV-Technik. Die neuen Fluggeräte sind ausgereifter und leistungsfähiger. Gleichzeitig dürften die neuen Drohnen in der Herstellung deutlich teurer sein.

Russland setzt mittlerweile auf eine Vielzahl an unbemannten Drohnen im Krieg gegen die Ukraine. Neben der propellergetriebenen Shahed-136 und dem Nachfolger Shahed-238 , werden etwa die Lancet 3 und die KUB-BLA des russischen Waffenherstellers Kalaschnikow für Angriffe genutzt.

Kamikaze-Drohnen bieten einige Vorteile für Konfliktparteien. So können sie Operationen auch tief hinter feindlichen Linien durchführen, ohne das Leben eigener Soldat*innen zu gefährden. In der Regel können sie auch in weit größerer Stückzahl gefertigt werden, als etwa Marschflugkörper.

Im Vergleich zu bemannten Jets oder hochmodernen Marschflugkörpern (eine Storm Shadow kann gut eine Million Euro kosten) sind die Drohnen immer noch günstig und einfach in der Herstellung. Auch dann, wenn man vergleichsweise teure deutsche Triebwerke verwendet.