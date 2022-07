Chinesische Cargo-Drohne absolviert Jungfernflug

Die TP 500 ist die erste große Frachtdrohne, die in China entwickelt wurde. Mitte Juni absolvierte das unbemannte Fluggerät in Jingmen City in der chinesischen Provinz Hubei ihren ersten Flug, der 27 Minuten dauerte, berichtet Eurasian Times.

Die TP 500 kann Lasten von bis zu 500 Kilogramm über 500 Kilometer transportieren. Die maximale Reichweite wird vom Hersteller Aviation Industry Corporation of China (AVIC) mit 1.800 Kilometern angegeben und reduziert sich bei großen Frachten entsprechend.