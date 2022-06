China testet größtes Amphibienflugzeug der Welt

20 Minuten später landete sie wieder sicher. Ein Video des Fluges wurde vom staatlichen Nachrichtensender China Central Television gesendet. Das Flugzeug blieb während des gesamten Fluges in gutem Zustand und alle Systeme arbeiteten stabil, wie es heißt.

In China wurde eine neue Variante des Amphibienflugzeugs AG600 erfolgreich getestet. Die Maschine hob laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua bei ihrem Jungfernflug Ende Mai vom Zhuhai Jinwan Airport in der südchinesischen Provinz Guangdong ab.

Amphibienflugzeuge können sowohl auf konventionellen Flughäfen als auch am Wasser starten und landen. Das Höchstabfluggewicht (Maximum Takeoff Weight oder MTOW) der neuen Maschine beträgt 60 Tonnen - 6,5 Tonnen mehr als bei der ursprünglichen Version des AG600. Gemessen daran ist die neue AG600 somit das größte derzeit fliegende Amphibienflugzeug. Dahinter liegen etwa die russische Beriev Be-200 (MTOW 41 Tonnen) oder die japanische ShinMaywa US-2 (MTOW 47,7 Tonnen).

Hersteller ist der staatliche Rüstungs- und Flugzeugkonzern AVIC (Aviation Industry Corporation of China. Laut dessen Angaben ist das Flugzeug in erster Linie für die Brandbekämpfung konzipiert und kann dafür bis zu 12 Tonnen Wasser aufnehmen. Derartige Löschflugzeuge können meist Wasser direkt aus einem See oder dem Meer aufnehmen, indem sie knapp über der Oberfläche fliegen. Anschließend können sie es über brennenden Gebiet abwerfen. Sie kommen oft bei der Bekämpfung von großflächigen Feuern - wie Waldbränden - zum Einsatz.

Militärischer Einsatz

Auch wenn der offizielle Zweck in erster Linie Brandbekämpfung ist, kann der Flieger auch für militärische Einsätze interessant sein. Darauf wies etwa der Militärexperte Timothy Heath in einem früheren Interview mit Business Insider hin. Sie können etwa zum Truppentransport eingesetzt werden und abgelegene Militärbasen ohne konventionelle Landebahn erreichen.