Iranische Kamikaze-Drohne in Ukraine abgeschossen

Offizielle Bestätigung

Dies wurde im Telegram-Channel der ukrainischen Abteilung für bewaffnete Kräfte offiziell bestätigt. Eine Shahed-136 Kamikaze-Drohne sei gefunden und in der Nähe von Kupyansk gefunden worden, heißt es darin. Bei einer Analyse der Flüge habe man festgestellt, dass damit erstmals eine iranische Waffe von der Ukraine zerstört worden sei, heißt es.



Die Shahed-136 hat ein paar klar erkennbare Merkmale auf ihren Flügeln, wonach es aufgrund der Fotos ziemlich sicher ist, dass es sich dabei wirklich um das von der Ukraine verlautbare Objekt handeln dürfte, so die Journalisten von The Drive. Interessant sei außerdem, dass Russland die Drohne „Geran-2“ getauft hat, also „Geranium-2“. Damit setzt Russland die Tradition fort, ihre Artillerie nach Blumen zu benennen.