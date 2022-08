Ukraine behauptet, Russland will größtes Atomkraftwerk Europas sprengen

Sie beziehen sich dabei auf einen vermeintlichen Screenshot aus dem russischen sozialen Netzwerk Vkontakte . Der Screenshot schien ein Bericht einer russischen Nachrichtenagentur zu zeigen. Der Meldung zufolge habe der Befehlshaber der im Kraftwerk stationierten Truppe, Generalmajor Valery Vasilev , erklärt, Russland sei „jederzeit bereit, das Kraftwerk in die Luft zu sprengen“. Das Akw solle „entweder russisches Land oder verbrannte Erde“ sein.

Russland dementiert Sprengstoff

Die Nachrichtenagentur, von der die Meldung angeblich stammte, dementierte allerdings, den Bericht verfasst zu haben. Das ergaben Recherchen des US-amerikanische Thinktank „Institute for the Study of War“.

Auch das russische Verteidigungsministerium widerspricht. Die Aussagen seitens der Ukraine seien falsch und das Akw wäre keineswegs mit Sprengstoff versehen und so zur Sprengung vorbereitet worden. Generalmajor Vasilev befand sich zu dem Zeitpunkt, als er die Aussage gegenüber den Truppen in Saporischschja gemacht haben soll, zudem in Usbekistan.

Das Institute for the Study of War stuft die Meldung ebenfalls als unzuverlässig ein. Sie beziehe sich auf keine „offiziellen russischen Nachrichten- oder Regierungswebsiten“ und könne generell aufgrund der unübersichtlichen Lage im Kriegsgebiet nicht unabhängig verifiziert werden.