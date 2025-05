Trump will nicht, dass Apple iPhones in Indien baut

"Ich hatte gestern ein kleines Problem mit Tim Cook", erklärte Trump bei einem Auftritt in Katar. "Tim, Du bist mein Freund, ich habe Dich sehr gut behandelt", habe er dem Apple-Chef gesagt. Doch obwohl Cook Investitionen von 500 Milliarden Dollar in den USA angekündigt habe, lasse er Geräte "in ganz Indien" produzieren, kritisiert der US-Präsident. Trump wolle nicht, dass Apple in Indien baue - außer für den dortigen Markt, sagte er.

➤ Mehr lesen: Apple brachte 600 Tonnen iPhones in letzter Sekunde in die USA

iPhones in den USA produzieren

Damit verstärkt der US-Präsident den Druck auf Apple-Chef Tim Cook, mehr Geräte in den USA statt in Indien oder China zu bauen. Aus der Trump-Regierung kommen schon seit einiger Zeit Forderungen, Apple solle das iPhone - das wichtigste Produkt des Konzerns - auch in den USA bauen. Experten halten dagegen, das würde gewaltige Investitionen erfordern und die Smartphones drastisch verteuern.

Apple hatte in den vergangenen Jahrzehnten unter Cooks Regie Lieferketten in Asien mit riesigen Fabriken vor allem in China aufgebaut. Bereits in den vergangenen Jahren verstärkte der iPhone-Konzern die Fertigung in Indien und Vietnam. Ein Auslöser dafür waren Lieferengpässe nach Covid-Lockdowns in China.

➤ Mehr lesen: Apple baut iPhone 16e jetzt in Brasilien