Astronaut: Ukraine-Krieg ist vom All aus sichtbar

Der deutsche Astronaut Matthias Maurer war im ARD Morgenmagazin zu Gast und hat dort von seinen Erlebnissen auf der Internationalen Raumstation ISS im Rahmen der Mission Cosmic Kiss berichtet. Während er sich im All befand, begann gerade der russische Angriffskrieg auf die Ukraine.

Laut Maurer fühle man sich zwar im Weltall im ersten Moment “sehr weit weg” und “distanziert von den irdischen Problemen”. Jedoch bekomme man beim Überflug über zahlreiche Länder einiges mit, so auch den Krieg. “Am Anfang war es so, dass das Land nachts ganz dunkel wurde”, erzählt Maurer. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Beleuchtung in den Städten reduziert. “Man hat eigentlich nur noch Kiew erkannt” so Maurer.

Einschläge aus dem All erkennbar

In den ersten Kriegstagen konnte man laut dem Astronauten auch die Einschläge erkennen. “In Kiew konnte ich nachts Blitze sehen, wo ich dann wusste, da sind Raketen eingeschlagen”, so Maurer. “Tagsüber standen dann riesige, tiefschwarze Rauchsäulen über Städten wie Mariupol”, so Maurer weiter. “Das war mit bloßem Auge aus dem Weltraum ganz deutlich zu erkennen. In den Momenten habe ich mich dem Land viel näher gefühlt, als ich das von Deutschland aus hätte”, so der Astronaut.