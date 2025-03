Microsoft veröffentlicht KI-Assistent für Ärzte

Microsoft präsentiert einen KI-Assistenten, der sich an Ärzte richtet. Dieser heißt Dragon Copilot . Er kombiniert die Diktiersoftware Dragon Medical One mit dem KI-Assistenten Copilot.

So können Ärzte etwa den KI-Assistenten bitten: „Kannst du die ICD-10 Codes hinzufügen?“ Außerdem können sie den Assistenten in Krankenakten suchen lassen, etwa mit: „Hatte der Patient schon einmal Ohrenschmerzen?“ Weiters kann man eine Empfehlung einholen lassen, wie: „Sollte dieser Patient auf Lungenkrebs untersucht werden?“ Der Assistent liefert dann die Antwort zusammen mit Links zu den Quellen, die als Basis für die Antwort dienen.

Dragon Copilot kann per App, im Browser oder auf dem Desktop genutzt werden. Genau wie mit DAX Copilot können etwa Einträge für Krankenakten verfasst werden, allerdings können sie jetzt mit Prompts in natürlicher Sprache weiterbearbeitet werden.

Dragon Copilot wurde in den vergangenen Monaten bereits in 9 Krankenhäusern in den USA getestet. Laut dem Personal sei der Assistent einfach zu nutzen und arbeite präziser als die bisherigen Software-Lösungen. Zum Preis will Microsoft laut CNBC nichts sagen. Er sei „konkurrenzfähig“ und würde bestehenden Kunden der bisherigen Programme erlauben, einfach auf Dragon Copilot upzugraden.

Der KI-Assistent ist ab Mai den USA und Kanada verfügbar. In den nächsten Monaten soll er auch nach Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden ausgerollt werden.