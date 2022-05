US-Kamikazedrohne zerstört russischen Panzer in Ukraine

Bei der Switchblade 300 handelt es sich um eine relativ kleine Drohne. Inklusive dem Startrohr wiegt sie 2,5kg und kann von Soldat*innen in einem Rucksack transportiert und vom Boden aus gestartet wird. Sie hat eine Reichweite von 10km und kann 15 Minuten in der Luft bleiben. Im Gegensatz zu größeren Loitering Munitions wird sie deshalb meist erst gestartet, wenn bereits ein Ziel vorab identifiziert wurde, etwa mit der Hilfe einer Beobachtungsdrohne oder Satellitenbilder.

Switchblade 300 nicht für Angriffe auf Panzer geeignet

Aufgrund des Videos wird an der Wirksamkeit des Angriffs gezweifelt. Die Switchblade 300 hat eine relative kleine Sprengladung. Diese wird kurz vor dem Einschlag gezündet und verschießt Schrapnell in einem Konus, in etwa vergleichbar mit Schrotmunition einer Flinte. Sie ist für den Einsatz gegen ungepanzerte Fahrzeuge und Soldat*innen gedacht, kann aber auch genutzt werden, um kleinere Infrastruktur (Sendeanlagen) und Flugzeuge am Boden genug zu beschädigen, damit diese funktionsunfähig sind.

In dem Video wird aber ein T-72 Kampfpanzer angegriffen. Laut der Videobeschreibung wurde dabei der Turm irreparabel beschädigt. Das ist aufgrund der Sprengladung der Switchblade 300 eher unwahrscheinlich und wäre eher ein „Glückstreffer“ gewesen.

Aufgrund des Videos vermuten einige User*innen in sozialen Medien, dass die Switchblade 300 die Stromleitung über dem Panzer getroffen habe und nicht den Panzer selbst, weil das Video hier abbricht. Das war aber vermutlich nicht der Fall, weil eben die Sprengladung der Switchblade 300 vor einem Einschlag ausgelöst wird.

Panzerbesatzung soll Alkohol getrunken haben

Ein gewöhnlicher T-72 wäre zu stark gepanzert, um ihn mit dieser Art Drohne anzugreifen und auf einen Glückstreffer zu hoffen. Dieser T-72 wurde vermutlich bewusst als Ziel für die Switchblade 300 ausgewählt, weil dessen Besatzung gerade am Turm saß, anstatt im Panzer zu sitzen. Laut der Videobeschreibung hätten die Soldaten Alkohol getrunken – dies kann aber nicht nachgewiesen werden und ist womöglich Propaganda.

Die Idee der ukrainischen Truppen war vermutlich, mit der Drohne die Besatzung auszuschalten und danach den T-72 zu kapern und selbst zu nutzen.

Laut der Beschreibung auf YouTube ist es das erste veröffentlichte Video, das den Einsatz einer Kamikazedrohne durch die ukrainische Armee zeigt. Die Truppen würden aber schon seit Beginn des Kriegs Kamikazedrohnen gegen die russischen Invasoren einsetzen.