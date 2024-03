In dieser Fabrik baut Russland seine Kamikaze-Drohnen

Erstmals ist zu sehen, wie Russland seine Einweg-Drohnen in großem Stil herstellt.

Zum allerersten Mal gewähren Bilder einen Einblick in die Fertigung von russischen Kamikaze-Drohnen. Fotos und ein kurzer Video-Clip sind auf Telegram und X aufgetaucht. Offenbar handelt es sich dabei um iranische Einwegdrohnen vom Typ Shahed-136.

In Russland werden die Kamikaze-Drohnen als Geran-2 beziehungsweise Geranium-2 bezeichnet. Die Drohnenfabrik soll sich in Jelabuga in der Teilrepublik Tatarstan befinden. Die Stadt liegt ungefähr auf halbem Weg zwischen Moskau und Jekaterinburg.

