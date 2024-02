Ukraine zeigt, wie “Vampire” eine russische Drohne abschießt

Im August 2022 lieferten die USA das Waffensystem Vampire an die Ukraine - neben zahlreichem weiterem Gerät wie Drohnen, Radaranlagen und Granaten. Der Name lässt sich ableiten von „Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment“, was etwa "Raketenwerfer mit Aufklärungs- und Überwachungsfunktion" bedeutet.

Vampire wird vom US-amerikanischen Rüstungskonzern L3 Harris gefertigt und hat den Vorteil, dass es relativ schnell auf verschiedenen Fahrzeugtypen befestigt werden kann. Ein Video der ukrainischen Marine dürfte nun zeigen, wie Vampire bei der Drohnenabwehr eingesetzt wird.