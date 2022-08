USA schicken Vampire in die Ukraine: Das steckt dahinter

Die Zielerfassung erfolgt über einen Sensor-Ball . Dieser kann an einer Teleskop-Stange nach oben ausgefahren werden. Dadurch können nicht nur Luftziele, sondern auch Bodenziele in größerer Entfernung erfasst werden.

Die durch die optischen und Infrarot-Sensoren erfassten Ziele werden mit einem Laser markiert. Dieser lenkt die lasergesteuerten Raketen ins Ziel. Es werden 70mm-Raketen des Typs APKW verschossen. Sie haben eine Reichweite von 5 Kilometer und können mit verschiedenen Gefechtsköpfen bestückt werden. L3 Harris nennt als Beispiel den M151 zum Einsatz gegen Bodenziele. Er hat ein Kilogramm Sprengstoff (Composit B) und explodiert 3 Meter über dem Ziel. Da Panzerfahrzeuge am Dach oft weniger geschützt sind als von vorne und den Seiten, ist so die Chance höher, das Ziel auszuschalten. Außerdem ist es so leichter Geschütze in Gräben oder befestigten Stellungen zu eliminieren.

Laut den USA wird das System aber als Abwehrwaffe gegen mittelgroße und große russische Aufklärungsdrohnen an die Ukraine geliefert. In dieser Rolle hat Vampire auf einem Pick-up den Vorteil, dass es schnell dahin gebracht werden kann, wo es nötig ist, etwa um die eigene mobile Artillerie gegen die Feindaufklärung zu schützen. Außerdem kann Vampire von einer Person bedient werden, die gleichzeitig die Fahrer*in ist. Viele andere Flugabwehr- und Drohnennsysteme benötigen mehrere Soldat*innen als Besatzung.