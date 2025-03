Warum Kühlschränke dringend ein Upgrade brauchen

Kühlschränke gehören in jede Küche und haben den Alltag von uns Menschen revolutioniert. Denn dadurch konnten Lebensmittel verlässlich frisch gehalten werden. Seit der Erfindung des Kühlschranks im Jahr 1850 basiert dieses Alltagsgerät jedoch auf demselben Prinzip.

Aber braucht es überhaupt eine Neuerung? Forscher aus China sagen ja und haben einen passenden Vorschlag. Die Rede ist von thermogalvanischen Zellen, einer Technik, die Wärme in Strom umwandeln kann. Wird der Prozess, den sie dazu nutzt, umgedreht, kann sie aber auch kühlen. Durch weitere Optimierung soll so ein neues Kühlsystem entstehen, das nicht nur in Kühlschränken, sondern auch in Klimaanlagen und Datenzentren zum Einsatz kommt.

Der Kühlschrank von Heute

Die am häufigsten eingesetzte Kühltechnik beruht auf Dampfkompression. Dabei wird ein Kältemittel in einem geschlossenen Kreislauf immer wieder verändertem Druck ausgesetzt, wodurch dem Kühlschrank Wärme entzogen wird.

Andrey Prokofiev, Professor an der Technischen Universität Wien, erklärt das so: „Im normalen Kühlschrank komprimieren wir ein Gas unter hohem Druck, so dass das Gas flüssig wird. Dabei wird viel Wärme an die Umgebung abgegeben. Dann lassen wir die abgekühlte Flüssigkeit unter niedrigerem Druck verdampfen, wodurch viel Wärme aufgenommen wird.”