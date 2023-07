Diese Kühlschrank-Fehler bei Hitze solltet ihr besser vermeiden

Kühlschränke sind vor allem im Sommer wahre Energiefresser. Doch auch zu dieser Jahreszeit lässt sich Strom sparen. Verbraucherschützer*innen der Verbraucherzentrale erklären, dass es beispielsweise nicht erforderlich ist, das Gerät auf „Extra-Kalt“ zu drehen. Die besten Tipps der Expert*innen:

Kühlschrank muss nicht so kalt wie möglich sein

Viele Kühlschränke kommen mit einer Voreinstellung von 4 Grad. Gerade im Sommer tendieren viele Menschen außerdem dazu, noch kühler zu drehen, um die Lebensmittel noch besser zu schützen. Laut den Expert*innen sind aber 7 Grad als ideale Temperatur völlig ausreichend, um Lebensmittel zu kühlen, auch im Sommer. Jedes weitere Grad erhöht den Stromverbrauch um etwa 6 Prozent.

Nichts Warmes in den Kühlschrank

Frische Marillenkuchen oder Nudeln für einen kalten Nudelsalat: Wer auf Vorrat kocht und diverse Speisen im Kühlschrank aufbewahren möchte, sollte diese vorher draußen auskühlen lassen, bevor sie in den Kühlschrank gestellt werden. Der Grund: Je wärmer die Lebensmittel sind, desto mehr muss dieser leisten - und dabei Energie verbrauchen.

Kühlschrank nicht die ganze Zeit auf- und zumachen

Wer seinen Großeeinkauf im Kühlschrank verstauen möchte, ist gut beraten, zuerst alles, was in den Kühlschrank gestellt werden soll, vorzubereiten und die Türe dann nur einmal zu öffnen, um den Kühlschrank mit Inhalt zu befüllen. Einmal öffnen ist auf jeden Fall energieeffizienter, als die Tür ständig auf- und zuzumachen. Das gilt etwa auch beim Kochen. Am besten ist es, gleich alles rauszunehmen, was man benötigt, um die Tür weniger häufig zu öffnen.

Kühlschrank abdrehen, wenn er leer ist und man auf Urlaub ist

Wer nichts im Kühlschrank hat, dreht diesen besser ganz ab. Denn der Kühlschrank verbraucht umso mehr Energie, je leerer er ist. Wenn man etwa wirklich mehrere Wochen auf Urlaub fährt kann es sich durchaus auszahlen, den Kühlschrank ganz abzudrehen, als ihn nur schwach befüllt weiterlaufen zu lassen. Aber Achtung: Bei manchen Geräten hängt auch das Gefrierfach mit dran. Dies unbedingt mitdenken, bevor es zu einer bösen Überraschung kommt

Lebensmittel richtig einsortieren

Im obersten Kühlschrankfach ist es am wärmsten. Hier lagert man am besten nur geöffnete Soßen, Dressings, Butter, Backwaren und Getränke. Das mittlere Fach ist für Eier, frische Milch, Käse, Joghurt sowie alles, was man selbst kocht, am besten geeignet. Die unterste Fläche ist für Lebensmittel, die leicht verderben, reserviert, wie etwa Fleisch, Wurst oder Fisch. Wer noch eine Obst- und Gemüsebox hat, muss wissen, dass diese auch nicht ganz so kühl ist. Sie eignet sich aber - wie der Name schon sagt - ganz hervorragend für Obst, Gemüse und Kräuter.