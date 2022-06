So schützt du dein Notebook vor der Sommerhitze

Wenn die Temperaturen in astronomische Höhen klettern, ist das nicht nur für Menschen unerträglich, sondern auch für Elektrogeräte. Gerade im Homeoffice , wo man selten eine Klimaanlage hat und sich vielleicht auf den Balkon oder in den Garten flüchtet, können Laptop und Smartphone schnell überhitzen. Wir haben ein paar Tipps, wie sich das verhindern lässt.

Auch wenn das immer wieder empfohlen wird, sollte man die Lüfter nicht mit dem Staubsauger absaugen, da der Lüfter so kaputtgehen kann. Wer nichts riskieren will, bringt sein Gerät zur professionellen Reinigung in ein Fachgeschäft . Das kostet meist zwischen 40 und 100 Euro , ist aber billiger als ein Neukauf oder eine Reparatur.

Performance verbessern

Generell gilt, dass alle Programme und das Betriebssystem aktuell sein sollten. Denn Updates sorgen nicht nur für höhere Sicherheit, sie optimieren auch die Leistung.

Merkt man schon, dass der Computer ungewöhnlich langsam wird, sollte man im Taskmanager (Windows) oder der Aktivitätsanzeige (Mac) nachschauen, welche Programme den Rechner besonders fordern. Was man nicht dringend braucht, sollte man schließen.

Vor allem Internet-Browser brauchen viel Leistung, weshalb man alle Tabs und Fenster schließen sollte, die man nicht nutzt. Merkt man, dass der Computer langsam wird, sollte man ihn neu starten oder ausschalten und langsam abkühlen lassen.

Abkühlen nicht beschleunigen

Wenn sich ein Laptop, Tablet oder Smartphone überhitzt, sollte man es bei Raumtemperatur abkühlen lassen und keinesfalls in den Kühlschrank legen. Der rasche Temperaturabstieg könnte dazu führen, dass sich an den Komponenten Kondenswasser bildet. Stattdessen sollte man es in den Schatten, idealerweise in einem Innenraum, legen und ruhen lassen.

Energieoptionen

Aktiviert man den Energiesparmodus – auch wenn das Gerät an den Strom angeschlossen ist oder gar keinen Akku besitzt – wird der Computer nicht seine volle Power ausnutzen. Dadurch wird er auch weniger heiß.

Sowohl bei Mac als auch bei PC kann man die Leistung in den Einstellungen erhöhen, beziehungsweise drosseln. Wird der Computer schnell heiß, sollte er so sparsam wie möglich arbeiten.