Smarter Ring mit Kamera kann Smart-Home-Geräte steuern

In vielen Haushalten sind mittlerweile zahlreiche Geräte miteinander vernetzt: Lichter, Lautsprecher, Fernseher, Sicherheitskameras, Türklingel und noch einiges mehr. Diese Komponenten können in der Regel einerseits mit einer App am Smartphone oder andererseits per Sprachbefehl gesteuert werden.

In manchen Fällen ist das allerdings nicht allzu praktisch. Das Handy zu zücken, um das Licht einzuschalten ist deutlich umständlicher als einfach den Lichtschalter zu betätigen. Sprachbefehle stoßen ebenso oft an ihre Grenzen und verstehen die User möglicherweise nicht immer auf Anhieb.

Studenten entwickeln smarten Ring

Daher begab sich eine Gruppe von Studenten der Paul G. Allen School of Computer Science & Engineering im US-Bundesstaat Washington auf die Suche nach möglichen Alternativen. Dabei haben sie einen besonders smarten Ring entwickelt.

