Lamborghini teast ersten Elektro-Lambo

Technische Details und Design

Berichten zufolge soll der namenlose GT auf der neuen SSP-Plattform (Scalable Systems Platform) des VW-Konzerns aufbauen. Diese befindet sich derzeit in Entwicklung und soll erstmals 2026 bei einem Modell von Lamborghinis Trinity-Projekt zum Einsatz kommen.

In Sachen Design dürfte Lamborghini an seinem markentypischen Look festhalten. Dem Teaser-Bild ist zu entnehmen, dass die Frontpartie des Autos stark ansteigt. Das Dach sowie die Windschutzscheibe laufen in einer Linie elegant nach hinten aus.